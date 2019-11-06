Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, который правительство доработало ко второму чтению, построен на расчетах курса 27,5 гривен за доллар к концу 2020 года. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Интересно, что сначала, к первому чтению, в правительстве указали, что курс будет 28,2 гривен за доллар, ко второму чтению поменяли его на 27 гривен. А 27,5 курс стал уже к третьей редакции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее "Страна" рассказывала, как переписали бюджет ко второму чтению.

Также мы сообщали, что проект Госбюджета Украины предусматривает 282,1 млрд грн на погашение государственного долга в 2020 году и 141,5 млрд на его обслуживание.