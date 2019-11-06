На площади Свободы в Харькове националисты проводят вече и требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Telegram-канал Нацкорпуса Харькова.

Протестующие держат плакаты: "Почему за оккупированные территории должны отвечать мы, а не оккупант", "Нет капитуляции, или ты слышишь только о погоде?", "Моника Кабаева, 42 года. Без комплексов и табу", "Сегодня Золотое, завтра Харьков и вся Украина".

Участники выступают против Минских соглашений, формулы Штайнмайера (хотя именно горсовет Харькова первым в стране поддержал формулу) и разведения войск, а также требуют от Зеленского вмешаться в ситуацию с отоплением в Харькове. В акции принимают участие около 100 человек.

Фото: t.me/natsionalKharkiv

До этого Зеленского в Тернополе встретили акциями протеста. Жители Тернополя встретили президента Украины митингами под стенами местной ОГА и криками "Ганьба".

Напомним, что Зеленский сегодня прибыл в Харьков, где представит нового губернатора.

"Страна" разбиралась, чем займется новый харьковский губернатор Алексей Кучер.