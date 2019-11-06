В Днепре 18-летнего Валентина Земцова приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство соседей, которое он совершил в марте 2018 года в Павлограде, тогда еще будучи школьником. Дело слушали не по месту совершения преступления, а в с суде Амурнижнеднепровского района Днепра, поскольку ранее мачеха подсудимого возглавляла Павлоградский суд.

Напомним, в ночь на 11 марта 2018 года пьяный 11-классник с ножом в руках ворвался в дом соседей и убил 30-летнего хозяина, четырехлетнего ребенка и ранил беременную женщину, которой удалось выжить после трагедии родить мальчика.

После расправы над семьей убийца скрылся с места преступления. К его поискам привлекли весь личный состав отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали.

Как оказалось, парень обратился в ближайшую больницу из-за раны, которую получил, когда разбивал окно.

Убийца-школьник оказался сыном местного бизнесмена, а его мачеха - была судьей в Павлограде.

Любопытно, что за полтора года со дня убийства Земцов так и не пояснил причину жестокой расправы над соседями.

Ранее "Страна" писала о том, что в Мариуполе ножом убили местного бизнесмена.

Также мы сообщали, что на Печерске охранники больницы задержали пасынка, который чуть не зарезал отчима.