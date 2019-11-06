В селе Морозовка, которое находится в Киевской области, три грабителя напали на женщину во дворе ее дома. Они распылили слезоточивый газ и отравили сторожевых собак. Однако полиция задержала всех злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Преступники готовились к ограблению заранее. Один из них выбрал женщину в качестве цели, когда увидел ее в дорогом автомобиле. После этого он убедил двоих друзей принять участие в ограблении. Совместно они несколько раз приходили к дому женщины, чтобы отравить сторожевых собак.

Видео: YouTube/Поліція Київщини

В третий раз они приехали, чтобы ограбить женщину. Один из них ударил потерпевшую в лицо, после чего распылил слезоточивый газ в глаза. Потом злоумышленник зашел в дом и украл технику, а также наличные деньги, им удалось скрыться. Деньги злоумышленники сразу разделили между собой, а два ноутбука продали в интернете. Однако после расследования, проведенного полицией, всех нападавших задержали. Ими оказались мужчины 22, 25 и 36 лет.

В данный момент полицейские устанавливают роль каждого из злоумышленников в ограблении, а также проверяют их возможную причастность к схожим преступлениям. Пока что уголовное производство открыто по части 3 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Троице грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

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