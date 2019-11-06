Предправления "Газпрома" Алексей Миллер назвал предусловиями заключения нового транзитного контракта с Украиной после 2019 года отказ Киева от судебных исков и штрафов и определение объемов прямых закупок российского газа.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома" в среду по итогам рабочей встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее в Санкт-Петербурге, пишет Интерфакс.

"До заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый - урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной… Второй - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года…", – говорится в сообщении.

Российский газовый концерн также напомнил, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора, напомнил.

"Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, что "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" за газовый транзит-2018-19 почти $12 млрд.

Также на днях "Нафтогаз" подал очередной иск против "Газпрома" на $12 миллиардов.