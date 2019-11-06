Силы безопасности Турции задержали жену главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Rambler News.

"Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали", - сказал турецкий лидер. Он добавил, что были также задержаны сестра аль-Багдади и ее муж.

Как сообщала "Страна", представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что у них нет достоверной информации о том, что военные США на самом деле провели операцию по уничтожению лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади.

Он отметил, что нарастание числа участников и стран, якобы задействованных в операции США, каждый из которых выступает с противоречивыми подробностями, "порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе".

26 октября и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США или коалиции не зафиксировано, хотя представители США заявляли, что дом где якобы скрывался якобы убитый лидер ИГИЛ был уничтожен ударами истребителей.

Напомним, что по данным разведки курдских сил (СДС), их шпион добыл образцы его ДНК, крови и передал их США. Агент украл несколько грязных трусов лидера ИГИЛ.