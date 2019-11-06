В одном из сел Полтавской области 33-летний мужчина организовал в своем доме порностудию и принуждал к съемке 15-летнюю односельчанку. Полгода он рассылал эти снимки через сеть. За это ему грозит как минимум пять лет лишения свободы. Новость сообщают "Факты" со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.

"Фотографии 15-летней односельчанки мужчина отправлял своим друзьям через интернет. Так продолжалось в течение полугода, пока разговоры об этом не дошли до родственников девушки. Они обратились с заявлением в полицию" - рассказал Сулаев.

В ходе проверки был установлен не только факт изготовления порнопродукции с участием несовершеннолетней, но и то, что фотограф заставлял ее сниматься в порноматериалах путем шантажа.

Задержанный полностью осознавал свои действия. Свою вину признал. Материалы уголовного дела в отношении предприимчивого фотографа переданы в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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