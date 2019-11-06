В селе Белки Иршавского района Закарпатской области 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю местную жительницу. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Mukachevo.net в среду, 6 ноября.

К правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что ее дочь изнасиловал несовершеннолетний 2004 года рождения. На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что данные сексуальные действия были совершены в отношении девушки, 1993 года рождения, жительницы села Белки.

Молодой парень в содеянном сознался. Предварительная правовая квалификация события это ч.1 статьи 152 УКУ, то есть изнасилование (наказание - срок от 3 до 5 лет).

Напомним, что на Закарпатье проверяют информацию об изнасиловании детей в приемной семье.

Также мы писали о том, что в селе на Закарпатье во время рубки деревьев сухая ветка убила 17-летнего парня.