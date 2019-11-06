"Страна" уже сообщала о том, что ГБР открыла дело по поводу пропажи двух томов уголовного дела по расстрелам на Майдане. Они исчезли из ГПУ после отставки главного следователя по этим делам Сергея Горбатюка.

Оба тома касались наиболее закрытой темы - убийствам сотрудников милиции.

После подачи юристом Андреем Портновым заявления в ГБР и публикации на "Стране" Сергей Горбатюк сказал, что над расследованием расстрелов на Майдане длительное время работал прокурор Николай Николаев, у которого могли остаться эти дела. И который якобы и мог их украсть вместе с Портновым.

"Страна" взяла комментарий у Николаева. Даем его прямую речь.

"У Сергея Викторовича Горбатюка животный страх перед уголовной ответственностью за все бездарные действия на протяжении более пяти лет.

Касательно этого дела скажу, что по инструкции дело обязано лежать в сейфе следователя. Сейф закрыт в кабинете, и следователь несет ответственность за его сохранность. Следователем руководит и организовывает работу именно Горбатюк. Поэтому он понимает, что ответственность ложится на него.

Кстати, это не первое дело, которое было "утеряно" Горбатюком и его окружением. Терялись дела работниками в состоянии алкогольного опьянения, укрывались дела по высокопоставленным чиновникам самим Горбатюком от учета, терялись уголовные дела по высокопоставленным чиновникам, а может, и продавались, я не знаю… Но в Генпрокуратуре об этом умалчивают.

Может меня скоро пригласят в ДБР, и я об этом буду говорить. Журналисты ведь об этом не знают. Я навскидку могу привести пример Сивковича, которого активно преследовал Горбатюк и очень на нем пиарился. Это самые первые события на Майдане. Его называли врагом революции и врагом всех майдановцев. Это дело потерялось и перестало расследоваться. Было служебное расследование, и Горбатюк обвинял в этом другого прокурора.

Горбатюку постоянно кто-то мешает. Сначала президент страны, потом генпрокурор, а теперь я. Общество устало слушать это все. У меня вопрос. Где аудит всех дел? Я предлагаю об этом напоминать президенту, ведь он обещал аудит всех дел. Я готов участвовать, быть в комиссии, отвечать на вопросы, подсказывать журналистам, куда смотреть. Тогда вы увидите не эти смешные обвинения, а серьезные дела.

Горбатюк с 2014 испытывает внутренний конфликт интересов: он делает все, чтобы дела Майдана, где потерпевшие работники полиции, не расследовались. Он скрывает установленные факты по этим делам, а они раскрыты. Скрывает это от президента, генпрокурора. Он заинтересован в пропаже этих дел, "случайно" у него украденных.

По поводу фразы Горбатюка, что я "… продолжительное время занимался этим делом…". Действительно в 2014-2015 годах я был старшим прокурором группы, после этого, в силу наших разных взглядов с Горбатюком и совершении им ряда, по моему мнению, уголовных преступлений по сокрытию убийств, меня отстранили. Поэтому с средины 2015 я не имею доступа к этому делу.

После этого пытались сделать все, чтобы меня уволить, а также писали к генпрокурору, что не доверяют мне. Я не то, что к материалам дела не имел доступа, я не имел доступа даже к информации расследования. Как я могу еще и украсть их? У нас нельзя шага ступить по коридору, чтобы не попасть под видеокамеру.

Есть указания с 2016 не давать мне никаких материалов, в том числе и этого дела, потому что в этом деле скрыты Грбатюком важнейшие серьезные раскрытые факты убийств на Майдане работников полиции. Я об этом пытаюсь сказать и этому генпрокурору, но меня уже не пускают на Резницкую, и больше я не собираюсь туда ходить. Меня уволили 30 октября, в связи с ликвидацией предприятия. Видимо, руководство в лице Рябошапки решило, что стране не нужны прокуроры, которые имеют опыт. Обидно, но думаю, что время нас рассудит", - заявил бывший прокурор "Стране".