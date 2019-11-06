В Киеве обновили инструкции по получению владельцем автомобиля после эвакуации на штрафплощадку. По данным в КП "Киевтранспарксервис", алгоритм действий и расходы остались без изменений, но оплата услуг отныне осуществляется в другом месте. Об этом пишут "Вести".

В частности, если автомобиль увезли на штрафплощадку, необходимо:

позвонить на 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали;

связаться с управлением патрульной полиции на улице Народного Ополчения, 9, где составят админпостановление за нарушение ПДД. Кроме того, там нужно взять копию акта об эвакуации.

Если же владелец авто появился на месте эвакуации, где присутствовали сотрудники полиции, то он может обратиться к ним. Они на месте выносят админпостановление за нарушение ПДД и должны предоставить копию акта об эвакуации. Если владелец авто получил постановление и копию акта об эвакуации, то в полицию на Народного Ополчения, 9 ехать уже не нужно. Далее в обеих случаях следует:

связаться с Главным управлением Нацполиции на улице Владимирской, 15 (вход со стороны памятника Б. Хмельницкого), кабинет № 5. Здесь надо оплатить услуги эвакуатора, а также за хранение автомобиля на штрафплощадке;

оплатить штраф по постановлению в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн;

приехать со всеми оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать свой автомобиль. Адрес сообщат в ГУНП на Владимирской, 15.

Уточняется, что парковка в запрещенном месте будет стоить владельцу авто примерно 2000 грн. Контакты штрафплощадок: улица Гната Хоткевича, 20-Б, тел: 068-142-73-86 и улица Академика Туполева, 19, тел: 067-440-44-41.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве водитель эвакуатора зазевался и протаранил припаркованную маршрутку.

Также мы сообщали, что опубликованы фото, как коммунальные эвакуаторы начали забирать авто нарушителей в Киеве.