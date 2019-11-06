Главный редактор российского оппоцзионного телеканала "Дождь" Александра Перепелова покинет должность 31 декабря. Она сообщила о своем решении редакции 6 ноября. Имя нового главного редактора сообщат в ближайшие дни. Об этом говорится на сайте телеканала.



По словам Перепеловой, она может продолжить сотрудничать с Дождем в другом качестве.

"Дождь - это лучшее, что могло случиться в моей жизни, да и в жизни любого начинающего журналиста или продюсера. Я благодарна за все успехи и ошибки, которые смогла совершить на телеканале. Пришла пора двигаться дальше", - заявила Перепелова.

Александра Перепелова начала работать на Дожде в апреле 2011 года в качестве креативного продюсера утреннего эфира. Она занимала пост главного редактора Дождя с 2017 года, сменив на этой должности Романа Баданина.

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