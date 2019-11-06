В центре Одессы, на муниципальном стадионе "Спартак"(расположен на пересечении улицы Канатной и Итальянского бульвара), погиб студент второго курса Южноукраинского национального педагогического университета Сахетгелди Д. Об этом пишет Думская.

Трагедия произошла 4 ноября. В тот вечер студент из Туркменистана Сахетгелди Д. вместе с товарищами пошли играть в футбол на стадион "Спартак". Предположительно, происшествие произошло, когда парень, стоя в воротах, решил размяться и повис на них. По всей видимости железная громадина была плохо закреплена, не выдержала веса студента и упала на него.

"Там была очень серьезная травма позвоночника, в результате которой наш студент скончался на месте происшествия. Хороший был парень, очень интеллигентный, страшное горе", - рассказал ректор вуза Алексей Чебыкин.

Как сообщили в полиции, по предварительным выводам экспертов, парень погиб в результате полученных травм, в частности, перелома позвоночника. По факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай" УК.

В мэрии, на балансе которого находится коммунальное предприятия "Стадион "Спартак", инцидент пока не комментируют.

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