Во вторник, 5 ноября, болельщики ФК "Зенит" в начале матча с РБ "Лейпциг" вывесили гигантский баннер с изображением певца нейромонаха Феофана. Кроме того, на нем были нарисованы медведь и волк.

Нейромонах Феофан (настоящее имя - Олег) – болельщик "Зенита" и живет в Питере. Он исполняет музыку, стилизованную под древнерусский драм-н-бэйс.

Феофан популярен и среди украинской аудитории. Кстати, он - один из немногих российских исполнителей, которому не запрещен въезд в Украину. Феофан выступает на Атлас Викенд.

Яркий перфоманс не помог "Зениту" победить. Выиграл РБ "Лейпциг" со счетом 0:2.

Фото: twitter.com/zenit_spb

Интервью нейромонаха Феофана Юрию Дудю можно посмотреть здесь:

Напомним, сегодня защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что устал ждать вызов в команду и отказался играть за сборную Украины.

Также мы сообщали, что в среду, 6 ноября, в Загребе донецкий "Шахтер" сыграет против местных динамовцев.