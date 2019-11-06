Президент Украины Владимир Зеленский был шокирован, когда ему сказали, что госпредприятие "Завод имени В. А. Малышева" в Харькове с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в среду, 6 ноября, в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал глава государтсва.

Зеленский добавил, что на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до 4 лет и уровень зарплат очень низкий. А зимой люди работают в помещении, где температура 0 градусов.

Президент считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" - резюмировал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский прибыл в Харьков, где представит нового губернатора.

Также мы рассказывали, что Андрей Портнов разоблачил схему по "неприкрытому воровству" в "Укроборонпроме".