В Украину прибыла оценочная миссия НАТО, которая будет готовить рекомендации к отчету о выполнении Украиной Годовой национальной программы (ГНП). Об этом говорится в заявлении миссии Украины при НАТО на странице в Facebook.

"6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе", - говорится в сообщении.

По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

11 декабря в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина-НАТО для представления оценки РНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020, участие в котором примет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Фото: facebook.com/UkraineNatoMission

Напомним, что Украина попросила добавить ее в Программу расширенных возможностей НАТО.

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