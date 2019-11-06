Действующие и бывшие сотрудники СБУ вели незаконную прослушку и торговали информацией. Как сообщается на сайте ведомства, они были разоблачены своими же коллегами.

"Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятие информации. Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составляла девять тысяч долларов США. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки должностным лицом) УК.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ проводит обыски в Нацполиции Житомирской области из-за незаконной прослушки.

Также мы сообщали, что глава ГБР Труба нашел в своем кабинете прослушку.