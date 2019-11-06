Французская актриса Катрин Денев была экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц, сообщает Le Parisien.

Точный диагноз 76-летней актрисы не называется, однако известно, что она госпитализирована в серьезном состоянии. Врачи обследуют звезду "Шербурских зонтиков".

Список киноработ Катрин Денев давно перевалил за 80. До госпитализации Денев снималась в фильме Эмманюэль Берко "При жизни" с Бенуа Мажимелем. Помимо актерского таланта, всемирно признана красота известной француженки. Денев не раз возглавляла рейтинги самых привлекательных актрис мира. Правда, сама предпочитала скромно отшучиваться по этому поводу.

"Никогда не считала себя такой уж красивой. Нет, я знаю, что другие считают меня таковой, но сама о себе в таких терминах не думаю. Полагаю, что бываю хороша собой, но далеко не всегда. Красавица? Нет! Сейчас я все чаще слышу от людей: вы все еще красивы! Это заставляет меня улыбаться", - делилась кинодива.

Фото: meta.ua

Напомним, что в последний день работы Одесского кинофестиваля Катрин Денев представиляла фильм "Прощай, ночь".

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