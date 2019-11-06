В Министерстве энергетики и окружающей среды Украины намерены найти частного партнера для реализации проекта частно-государственного сотрудничества с единственным в Украине добытчиком и переработчиком урана - ВостГОК.

Это хотят сделать на Международном форуме "День атомной энергетики: Атомная энергетика в период трансформации". Об этом рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, передает 112.ua.

Правда какие-либо детали пока неизвестны.

По словам Недашковского, в Министерстве рассматривают привлечение частного партнера к добыче урана, как один из путей оздоровления госпредприятия и повышения его эффективности. На совещаниях в ведомстве, которые были посвящены ВостГОКу в минувшие понедельник-вторник, также было озвучено решение отказаться от присоединения ВостГОК к "Энергоатому".

"Министр (Алексей Оржель, - Ред.) заявил, что не будет присоединения одного неэффективного предприятия к другому неэффективному предприятию. Я задал вопрос в чем неэффективность "Энергоатома"? И у нас по этому поводу даже возникла дискуссия. Но это рабочие моменты. Министр пояснил, что будут найдены другие пути для оздоровления предприятия ("ВостГОК"). В частности, речь о подписании между "Энергоатомом" и ВостГОК долгосрочного договора. Мы сейчас работаем над основными положениями этого договора. Также планируется выделить 140 млн грн на Новоконстантиновскую шахту, которую разрабатывает ВостГОК. Решение еще должно быть принято парламентом", - сказал Недашковский.

Мы разбирались, почему украинские АЭС постоянно ломаются. В середине августа после 9-ти месячного ремонта при запуске в работу загорелся генератор на 2-м блоке Хмельницкой АЭС (в системе охлаждения забыли пыж из ткани, которым чистили систему охлаждения).

Напомним, что в Иране анонсировали рост производства урана.