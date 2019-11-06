Глава комитета по информполитике и экс-гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко в новом законе о медиа предлагает накладывать санкции на СМИ, которые были убыточными на протяжении трех лет. По его мнению, это значит, что они занимались не бизнесом, а идеологическим влиянием.

Об этом шла речь в выступлении Ткаченко на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

Также Ткаченко не упустил возможности пригрозить телеканалам 112, NewsOne и Zik, напомнив, что их собственником уже занимается специальная следственная комиссия Рады. Каналы принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку - однопартийцу и соратнику Виктора Медведчука.

Как и гуманитарный министр Владимир Бородянский, Ткаченко заговорил об ответственности журналистов за фейки, манипуляции, "потакание российской агрессии".

Также Александр Ткаченко предложил, чтобы дела по журналистам расследовались отдельно. И уточнил, что с генпрокурором Рябошапкой уже обсуждали возможность создания в структуре Генпрокуратуры специального подразделения для расследования дел, касающихся работы журналистов.

На выступление Александра Ткаченко отреагировал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Выступает Александр Ткаченко, глава Комитета по информационной политики Рады. Бывший гендиректор 1+1, который запомнился своими феерическими диалогами с собственником канала Коломойским - "здравствуйте Игорь Валериевич". Говорит о проблеме влияния собственников на СМИ.

Также грозит санкциям убыточным СМИ - мол, раз они показывают убыток, значит политикой занимается. 1+1, к слову, глубоко убыточный бизнес.

Ткаченко сказал и о борьбе с фейками и манипуляциями. При том, что сам Ткаченко не так давно заказал распространение фейков о своем коллеге по фракции Тищенко (о чем заявил сам Тищенко).

В общем знает человек о чем говорит.

Также он прямым текстом угрожает каналам "кума Путина". То есть надо понимать 112, NewsOne", - написал Игорь Гужва на своей странице в соцсети.

Следом он опубликовал еще один пост.

"После выступления Бородянского и Ткаченко слушания по свободе слова в Раде правильнее было бы назвать презентацией планов власти по уничтожению свободы слова.

Причем уже никто ничего не стесняется. Говорят прямым текстом", - добавил главред "Страны".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" уже рассказывала, как "Слуга народа" пытается зачистить телерынок под себя.

Также мы сообщали, что на слушаниях в защиту журналистов министр Бородянский пригрозил им уголовной ответственностью.