После выступлений министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и главы Комитета по информационной политики Рады Александра Ткаченко на слушаниях по свободе слова в Раде, их правильнее было бы назвать презентацией планов власти по уничтожению свободы слова. Такое мнение высказал главред "Страны" Игорь Гужва в Facebook.

"После выступления Бородянского и Ткаченко слушания по свободе слова в Раде правильнее было бы назвать презентацией планов власти по уничтожению свободы слова", - написал он. И добавил: "Причём уже никто ничего не стесняется. Говорят прямым текстом".

Фото: facebook.com

В частности, Владимир Бородянский пообещал законодательно оформить понятие "манипулирование информацией" и ввести за него уголовную ответственность. Вероятно, речь пойдет об ограничених, которые налагаются на медиа. В этом случае не понятно, как поднятый Бородянским вопрос сочетается с темой сегодняшних парламентских слушаний о защите прав журналистов.

Также в самом начале своей речи Владимир Бородянский заявил, что нужно вводить ответственность за обнародование персональных данных журналистов. И привел пример истории с программой "Схемы" "Радио Свобода", которую уличил в слежке за собой юрист Андрей Портнов. Он у себя в телеграм-канале опубликовал номера машин, которые за ним следят.

При этом Бородянский не упоминает сайт "Миротворец", который уже несколько лет публикует личные данные в том числе и журналистов, которых считает "врагами Украины".

В свою очередь, бывший директор 1+1 Александр Ткаченко предложил создать специальное прокурорское подразделение при генпрокуроре Руслане Рябошапке и специальное следствие при главе МВД Арсене Авакове.

Как и Бородянский, Ткаченко заговорил об ответственности журналистов за фейки, манипуляции, "потакание российской агрессии". Ткаченко в новом законе про медиа предлагает накладывать санкции на СМИ, которые были убыточными на протяжении трех лет. Мол, они занимаются не бизнесом, а идеологическим влиянием.

Также он пригрозил телеканалам 112, NewsOne и Zik, напомнив, что их собственником уже занимается специальная следственная комиссия Рады. Каналы принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку - однопартийцу и соратнику Виктора Медведчука.

"Страна" уже рассказывала, что "Слуга народа" таким образом пытается зачистить телерынок под себя. Партию Зеленского в этом поддерживают у Ахметова и Порошенко. Детальнее об этом - в нашем материале.

Напомним, что сегодня, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде проходят парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов. "Страна" ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

При этом журналисты "Страны" также не раз становились объектами агрессии. Несколько из них произошли за последние месяцы: наших корреспондентов на массовых акциях атаковали радикалы, угрожали им избиением и убийством в соцсетях.