В Украине запретили арестовывать пенсионные счета и соцвыплаты. При том, что в последнее время эти аресты стали массовыми, а "Приватбанк" поставил их на поток.

Судебные исполнители устроили настоящую гонку в поисках денег людей, и активно арестовывают счета. Чтобы разыскать средства тех, кто проиграл свои иски, прикладывают максимальные усилия не только государственные исполнители, но и частные. Их интерес - 10% комиссия по взысканным суммам (средний тариф). Юристы рассказывают, что в ходе арестов никто не выясняет статус счетов: пенсионные, зарплатные, под выплату алиментов или государственных соцвыплат.

"Обычно судебные исполнители арестовывают все счета без разбора. Это очень распространенная практика. Она касается не только пенсионных счетов, но и прочих социальных. Тех, на которые людям поступают алименты и государственная помощь. Никто не вникает в статус счета, для исполнителя важно только одно - что там есть деньги. Людям же впоследствии приходится долго и нудно через суды снимать эти аресты. Процесс может занимать от одного до шести месяцев, ведь судебная система фактически лежит, дела рассматриваются очень медленно", - рассказал управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

По действующему законодательству, в случае с пенсионными, зарплатными и социальными счетами, судебный исполнитель имеет право на арест не более 20% суммы. Однако это правило повсеместно нарушается, аресты поставлены на поток.

"Недавно один из госисполнителей рассказал, что уже есть договоренность с "Приватбанком" (не знаю, как она оформлена) по оперативному аресту счетов. Он может очень быстро найти счет человека, если он есть в этом банке, и заморозить его. Списания денег не происходит, а арест - да. Человек не может пользоваться средствами. При этом никто не выясняет, что это за счета, их статус. Хотя исполнители знают, что нарушают правила, но все равно делают это. Говорят - "потом разберемся", - объяснил проблему адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Он отметил, что информация есть только по соглашению с "Приватбанком", данных по другим финучреждениям нет. Однако, если учесть, что этот госбанк обслуживает более 20 млн счетов украинцев - это немало.

Впрочем, люди тоже не сидят сложа руки, и отсуживают действия исполнителей.

Демидовский районный суд Ровненской области недавно в постановлении №558/485/18 дал четкое заключение по аресту пенсионного счета - на пенсионном счете можно арестовать не более 20% средств. Всю сумму заморозить и списать нельзя. Потому суд принял решение о снятии ареста.

"Постановление начальника Демидовского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Ровенской области Якимец А.А. от 17 мая 2018 об аресте средств должника отменить в части наложения ареста на денежные средства, поступающие от Пенсионного фонда Украины как пенсионные выплаты", - говорится в постановлении.

Юристы уверяют, что это не первое и не последнее решение такого рода.

"Соответствующих постановлений районных судов просто масса. Предостаточно заключений и судов высших инстанций, вплоть до Верховного (суда Украины - Ред.). Однако судебные исполнители продолжают творить, что хотят из-за безнаказанности, откровенно нарушая законодательство. Без ужесточения ответственности проблему вряд ли удастся решить. В административном или даже уголовном порядке", - развел руками старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Эксперты рассказывают, что в подобных ситуациях не работает даже мировое урегулирование.

"После того как судебный исполнитель арестовал счет, с ним уже нельзя мирно договориться о снятии ареста. Ведь он принял постановление, и его отмена - это фактическое подтверждение совершенной ошибки. То есть дисциплинарная ответственность, которую исполнитель нести не хочет", - объяснил Виктор Мороз.

Адвокаты рассчитывают, что на ситуацию повлияет новый министр юстиции. Либо же будет введен более жесткий контроль над деятельностью самих исполнителей.

"Снятие ареста - действительно долгая история. Людям нужно на что-то жить, они не смогут дожидаться разморозки денег месяцами. Возможно стоит выписать во внутренних правилах возможность оперативно опротестовать действия судебного исполнителя. Например, у его начальника. Человек доказывает в своем ходатайстве, что счет пенсионный, зарплатный или на него приходят соцвыплаты, и арест оперативно снимается. При должном контроле механизм может работать", - считает Михаил Можаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в проекте Госбюджета-2020 заложены 173 млрд грн на пенсии и 113 млрд грн на медицину.

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