Зеленский прибыл в Харьков, где представит нового губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Харьков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"Салют, Харьков! Рад снова заглянуть к вам", - написал Владимир Зеленский.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/109
По данным Офиса президента Зеленский во время визита ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод им. В. А. Малышева" и примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".
Кроме того известно, что президент Украины представит нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. "Страна" уже описывала, кто такой Алексей Кучер и с какими центрами силы в Киеве и в самом Харькове он связан.
"Страна" также писала о том, чем займется новый харьковский губернатор Алексей Кучер.