Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Харьков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Салют, Харьков! Рад снова заглянуть к вам", - написал Владимир Зеленский.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/109

По данным Офиса президента Зеленский во время визита ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод им. В. А. Малышева" и примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".

Кроме того известно, что президент Украины представит нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. "Страна" уже описывала, кто такой Алексей Кучер и с какими центрами силы в Киеве и в самом Харькове он связан.

"Страна" также писала о том, чем займется новый харьковский губернатор Алексей Кучер.