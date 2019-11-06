В Украине за 10 месяцев 2019 года было зафиксировано 60 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. Об этом заявил глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко, выступая на парламентских слушаниях, посвященных безопасности работы журналистов.

По словам Томиленко, каждые пять дней в Украине бьют или проявляют агрессию к журналистам. "Сначала безопасность - а потом пугайте уголовной ответственностью", - ответил он министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому, напоминая, что нападения на прессу не прекращаются.

"Жаль, что тут нет президента Зеленского. Но надеюсь, он услышит наш голос и наше требование: остановите безнаказанность, защитите журналистов", - сказал глава НСЖУ.

Он также предложил, чтобы такие слушания в парламенте проводились ежегодно, а при силовых структурах ввели конкретных ответственных по делам о нападениях на журналистов. Томиленко призвал журналистов защищать друг друга, невзирая на редакционную политику изданий, в которых они работают

Напомним, что сегодня, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде проходят парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов. "Страна" ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

При этом журналисты "Страны" также не раз становились объектами агрессии. Несколько из них произошли за последние месяцы: наших корреспондентов на массовых акциях атаковали радикалы, угрожали им избиением и убийством в соцсетях.