На парламентских слушаниях, посвященным безопасности работы журналистов, которые в Украине проводятся впервые за 10 лет, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал законодательно оформить понятие "манипулирование информацией" и ввести за него уголовную ответственность. Вероятно, речь пойдет об ограничених, которые налагаются на медиа. В этом случае не понятно, как поднятый Бородянским вопрос сочетается с темой сегодняшних парламентских слушаний о защите прав журналистов.

Также в самом начале своей речи Владимир Бородянский заявил, что нужно вводить ответственность за обнародование персональных данных журналистов. И привел пример истории с программой "Схемы" "Радио Свобода", которую уличил в слежке за собой юрист Андрей Портнов. Он у себя в телеграм-канале опубликовал номера машин, которые за ним следят.

При этом Бородянский не упоминает сайт "Миротворец", который уже несколько лет публикует личные данные в том числе и журналистов, которых считает "врагами Украины".

На выступление Бородянского отреагировал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Сначала безопасность - а потом пугайте уголовной ответственностью", - ответил он Бородянскому, напоминая, что нападения на прессу не прекращаются.

"Каждые пять дней в Украине бьют или проявляют агрессию к журналистам", - добавил Томиленко.

Напомним, в НСЖУ осудили решение суда, который открыл доступ ГБР к данным расследователей "Схем".

Также мы сообщали, что Зеленский создал президентский Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.