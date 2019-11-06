Пограничники не пустили в Украину российскую актрису Маргариту Аброськину, ранее посещавшую неподконтрольный Крым. Об этом ведомство сообщает в Facebook.

Ей запрещен въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

"В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники выявили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ - актриса, прилетевшая в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированный ее страной Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

В то же время, Радио Свобода со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет о 25-летней Маргарите Аброськиной. Она известна по российскому сериалу "Толя Робот".

Сама актриса пока не прокомментировала инцидент.

Маргарита Аброськина. Фото: muzolenta.ru

В украинском ведомстве отметили, что всего с начала года выявлено более 5 тысяч фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда с/на временно оккупированные территории. За это нарушение (по ст.204-2 КУоАП) составлен 4251 админпротокол. Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину. Также с начала года запрещен въезд в Украину 43 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.

Фото: facebook.com

Напомним, что экс-ведущий "Караоке на Майдане" призвал СБУ не пускать в Киев артистов-нарушителей.

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