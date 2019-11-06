В Конгрессе США обнародовали письмо президента Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому от 29 мая 2019 года со словами поддержки и приглашением коллеге совершить визит в Белый дом.

Фотокопию письма приводит издание Daily Beast.

В послании Трампа говорится о партнерстве, демократии и поддержке Украины со стороны США.

"Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире", - написал Трамп.

Также заявляется, что США готовы помогать Украине в реализации ее потенциала. Кроме этого, в письме президент США пригласил Владимира Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут подобрать подходящее время.

"Как вы сказали в своей победной речи, ваши выборы демонстрируют, что демократия возможна в любой точке бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом", - говорится в письме с подписью.

Фото: thedailybeast.com

Во время показаний в Конгрессе временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор рассказал, что привез с собой в Киев письмо от президента Трампа, в котором тот поздравил президента Зеленского с победой на выборах и пригласил его на встречу в Овальном кабинете.

Мы разбирались, что экс-посол США в Украине Мари Йованович рассказала парламенту США об "информаторе" Авакове, Луценко и Джулиани.

Напомним, что по словам постпреда США в ЕС, условием для встречи Дональда Трампа с руководством Украины было расследование дела Байдена