В Днепре 19-летний студент выстрелил из пневматического пистолета в голову 17-летней девушке. После этого парень зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Инцидент произошел в общежитии одного из вузов, сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Несовершеннолетнюю студентку доставили в больницу. Госпитализирован и сам стрелок, который в медучреждении находится под конвоем.

Фото: dp.npu.gov.ua

По данным полиции, инцидент произошел 5 ноября около 21:50. Позже полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - пистолет под патрон Флобера. Парня задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления. В среду, 6 ноября, правоохранители планируют вручить задержанному уведомление о подозрении. Также назначен ряд экспертиз.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в общежитии Днепровского национального университета имени Гончара. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.

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