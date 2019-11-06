Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), еще пятеро взяты в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Как отмечается, боевики проникли на территорию Таджикистана со стороны Афганистана. "Они (боевики - Ред.) перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГИЛ", - заявили таджикские пограничники.

Напомним, что на таджикско-узбекской границе вспыхнул бой. Инцидент произошел в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе.

Также читайте о том, что в Таджикистане психически больной напал с ножом на российских военных.