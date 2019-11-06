Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган. Об этом говорится в указе №808/2019, опубликованном на сайте президента.

Владимир Зеленский постановил образовать этот Совет "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов…".

Президент распорядился утвердить положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов и его персональный состав.

Также указом президента признаются утратившими силу указы его предшественника, касающиеся вопросов защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.

Согласно положению о персональном составе Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, его секретарем назначается общественный деятель Вадим Миський, а членами - известные юристы, редакторы, журналисты, продюсеры и общественные деятели, среди которых Наталья Влащенко, Диана Дуцик, Светлана Остапа, Сергей Toмилeнко и другие.

Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ осудили решение суда, который открыл доступ ГБР к данным расследователей "Схем".

Также мы сообщали, что 112, NewsOne и ZIK потребовали у Зеленского остановить наступление на свободу слова.