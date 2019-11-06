Во Львовской области попытались раздуть скандал из-за детских персонажей из российского мультфильма "Смешарики", которых нарисовали на стене детского сада.

По мнению бдительной общественной организации "Громада та ініціатива", наличие этих мультипликационных персонажей на стене детского сада "пропагандирует русский мир".

"Что испортило впечатление от хорошего дошкольного учреждения, так это пропаганда русской культуры среди молодых воспитанников. Имеется в виду публичную демонстрацию в учебной комнате детского сада персонажей российского мультфильма "Смешарики", - отмечается в сообщении на ФБ-cтранице данной ОО. - Каждый день дети будут созерцать персонажей мультфильма, который производится студией компьютерной анимации "Петербург" при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации".

Также заявляется, что во Львовской области действует решение Львовского областного совета от 18.09.2018 № 745: "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области".

В комментариях под заметкой пользователи относительно мягко указали представителям ОО "Громада та ініціатива" на абсурдность их заявлений:

"Вот Вам придурям заняться нечем. Совсем уже ударились головой", - отмечает Yurii Chyzhyk.

"Автору бы к психиатру обратиться. Уже пора ))", - рекомендует Руслан Че.

"Небось прямо из Кремля приехали во Львовскуб область и теперь этим рисунком вербуют себе агентов (...)", - сарказмирует Nolan Brait.

В дискуссии под заметкой о "мультяшном русском мире" звучали и другие пожелания, предположения и выводы:

Фото: facebook.com/ГО Громада та ініціатива

Как сообщала "Страна", скандальный телеведущий Остап Дроздов, который ранее призывал лишить гражданства Украины жителей неподконтрольной части Донбасса, заявил, что большинство украинцев мечтают восстановить связи с Россией.

Также отметим, как Юрий Романенко прокомментировал свое летнее изгнание из телеэфира за русский язык.

А на "Союзмультфильме" представили первую серию продолжения легендарного мультфильма "Простоквашино".