Люди пятого президента Украины Петра Порошенко в период острой фазы войны на Донбассе присвоили 34,3 миллиона гривен государственной военной компании "Прогресс", перечислив деньги на британский офшор Linway Management LLP. Об этом заявил в Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

"Петр Алексеевич, мы тут незаметно порылись в банковской тайне государственного Укрэксимбанка, возглавляемого родственником Вашей жены, и обнаружили, что Ваше преступное кубло в период войны украло еще и 34,3 миллиона гривен у государственной военной компании Прогресс, перечислив деньги на британский офшор Linway Management LLP.

Контракт с этим офшором под номером А-09/2014 Pr вы заключили в июле 2014 года, в острую фазу войны и гибели украинцев. Иными словами, вы украли у армии именно в момент, когда она наиболее нуждалась в ресурсах", - пишет Портнов.

Также юрист обещает, что этот эпизод будет оформлен и передан в компетентные органы. При этом он удивляется, почему государственная машина не замечает этих преступлений.

"Мы это оформляем и передаем куда следует, но вопрос в другом. Что здесь такого высокоинтеллектуального, чтобы взять за хвост функционеров военной компании Прогресс и Укрэксимбанка, возглавляемых людьми Порошенко и выйти, наконец, на всю организованную преступную иерархию бывшего Президента?" - говорится в сообщении.

Фото: web.telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что Андрей Портнов разоблачил схему по "неприкрытому воровству" в "Укроборонпроме".

Также мы сообщали, что Портнов открывает в Станице Луганской юридический офис, где людям будут оказывать бесплатную помощь.