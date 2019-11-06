Бывший игрок Шахтера Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за питерский Зенит (команда вчера проиграла РБ Лейпциг в Лиге чемпионов 0:2 - Ред.) заявил, что не будет выступать за сборную Украины.

Об этом футболист написал в своем Facebook.

"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на евро-2020, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честью побеждать и доказывать силу украинцев. Честью было представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!", - написал Ярослав Ракицкий.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что игру Динамо - Шахтер в Лиге чемпионов рассудит не очень фартовый для сборной Украины арбитр.