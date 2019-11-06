Экс-президент харьковского Металлиста Александр Ярославский допустил свое возвращение в большой футбол, но при условии возвращения ему бренда "Металлист". В настоящее время длится процедура банкротства этого клуба после предыдущих владельцев.

"Сейчас пока сосредоточен на регби. Харьковский "Олимп" 15 лет подряд чемпион Украины. Сборная Украины по регби - это на 80% харьковский "Олимп", и ее тренирует наставник нашего клуба. Если не футбол, то регби, если не регби, то волейбол", - заявил Александр Ярославский в интервью Интерфакс-Украина.

"А футбол не закрытая тема, занимаемся... Если получится вернуть бренд обанкротившегося "Металлиста". Процедура банкротства идет, но ей мешают различные околофутбольные люди, скажем так. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был от нее как бы "уйти", а сейчас ею пользуются, "пилят", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого", - добавил он.

Также он сообщил, что "не знает" команду Металлист-1925, которая была создана после фактической ликвидации "Металлиста" в качестве нового юрлица.

"Я знаю один Металлист, который 7-кратный бронзовый призер и серебряный призер чемпионата Украины", - сообщил Александр Ярославский.

Как сообщала "Страна", Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника луганской Зари. Первой команде предстоит провести две игры в ноябре. Против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).

Напомним, где 6 ноября смотреть игру Лиги Чемпионов Динамо Загреб - Шахтер.



