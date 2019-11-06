В четверг, 7 ноября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди на запад и север страны. Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что дожди будут периодическими - от небольших до умеренных.

"Поскольку фронт - холодный, то и, соответственно, температура воздуха снизится в этих же областях - в северной и западной части в течение дня ожидается +9... +14 градусов. Однако на юге, востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и +15... +22 градуса", - говорится в сообщении.

Также синоптик добавила, что ветер успокоится и займет северо-восточное и восточное направление.

Похолодает также и в Киеве. В течение четверга максимальная температура будет до +10 градусов. Возможен дождь, особенно вечером.

По данным Натальи Диденко, 8 ноября свежая погода задержится, а 9-10 ноября снова ожидентся потепление.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что 6 ноября в Украине будет тепло, но дожди пройдут на севере и западе страны.

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