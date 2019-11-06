Украинская исполнительница MARUV вновь попала в скандал из-за связи с Россией. В этот раз "зраду" усмотрели после того, как она получила престижную музыкальную премию MTV Europe Music Awards-2019 в номинации "Best Russian act". Ее обвинили в том, что она получила статуэтку, как лучший российский исполнитель. Сама 27-летняя певица, которой не раз приходилось оправдываться за выступления в России, заявила, что уже "устала от этого срача".

Что произошло в этот раз и почему MARUV не первый украинский исполнитель, которому пришлось объясняться после победы на MTV - разбиралась "Страна".

Украинский след на европейской премии MTV

Награждение MTV Europe Music Awards проходит ежегодно по многим номинациям, в том числе региональным. У каждого европейского отделения MTV есть свой сайт EMA на котором проводится голосование.

Категорию "Best Russian act" ввели с 2002 года. Номинацию лучший украинский исполнитель - с 2007 года. Она появилась, когда телеканал впервые вышел в эфир в Украине. Однако в 2013 году украинское подразделение MTV закрылось, соответственно исчезла и номинация "лучший украинский артист". За 6 лет ее успели получить Lama, Quest Pistols, Макс Барских, группа Sirena, певица Alloise, группа Green Grey.

В номинации "Лучший артист по версии MTV Russia" появляются не только российские артисты, но и музыканты из других стан близких регионов, где нет своего канала MTV, соответственно и возможности представлять свою страну. Например, в категории "Best Russian act" в разное время номинировались украинские исполнители ВИА Гра, Иван Дорн, Йолка, группа Грибы. Список претендентов определяют на сайте путем голосования зрителей регионального подразделения MTV, то есть зрители голосуют за тех, кого видят на экране. А у украинских звезд есть только выбор - ехать за наградой или нет.

В этом году награждение MTV Europe Music Awards прошло 3 ноября на юге Испании - в Севилье. Maruv оказалась в списке номинантов, как "Best Russian act winner". За награду с ней соревновались такие российские исполнители, как Little Big, Face, Zivert и Noize MC. Но она получила больше голосов.

Скандал после награждения

После награждения разгорелся скандал. MARUV, которую и так упрекали за концерты в России, а во время Нацотбора на Евровидение член жюри Джамала спросила артистку, чей Крым, вновь вызвала бурю возмущений.

Певица отреагировала на очередную волну "зрады" вокруг нее. Она объяснила, что интересы своей страны не предала: на красной дорожке говорила, откуда родом (родилась в Павлограде Днепропетровской области Украины, - Ред.), а награду получала под украинским флагом.

Марув посоветовала журналистам перепроверять факты перед тем, как "обливать грязью". И напомнила, что награда не связана с гражданством. Она привела в пример исполнителя из Казахстана Jah Khalib, который победил год назад. Также она написала несколько слов в защиту российского музыкального телеканала MTV Russia, назвав его единственным филиалом MTV на всем постсоветском пространстве.

И сообщила, что ее расстроили оскорбления, но она продолжит выступать с концертами по всему миру.

"Я мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому fuck off!", - ответила своим злопыхателям артистка.

Фото: MARUV на красной дорожке



Случай с Дорном

Концертный директор MARUV Кирилл Фельдман поддержал артистку. Он рассказал, что номинация действительно звучала как "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Это европейская награда MTV от "MTV Россия", которая не имеет никакого отношения к премии российской или к лучшей артистке из России".

Фельдман вспомнил похожий скандал с украинским певцом Иваном Дорном, который произошел в 2017 году. Тогда Дорн также получил премию MTV и был номинантом от "MTV Россия". В 2017 году за звание лучшего исполнителя с Дорном соревновались Елка, Хаски, "Грибы" (тоже украинская группа) и Елена Темникова.

Эпопея с Евровидением

В этом году MARUV участвовала в Нацотборе на Евровидении в Украине. При этом она уже была очень известной артисткой, но в основном за пределами Украины. Многие украинцы во время просмотров эфиров Нацотбора вдруг узнали, что популярная певица с эпатажными клипами - на самом деле Анна Корсун из Павлграда, которая когда-то участвовала в украинских талант-шоу, но известной стала после сотрудничества с BOOSIN. Международным хитом стала их композиция " Drunk Groove".

Финал Нацотбора стал скандальным. На нем довели до слез крымчанок Анну и Марию Опанасюк, чьи родители остались в Крыму. А у MARUV ведущий шоу Сергей Притула спросил как ее патриотизм сосуществует с выступлениями в России. Maruv на это заявила, что в этом нет ничего плохого, добавив, что своими песнями она несет мир и объединяет народы. А одна из членов жюри, певица Джамала, спросила у артистки "чей Крым". MARUV тогда ответила: "Крым украинский".

В итоге на победила на Нацотборе по итогам голосования зрителей и оценкам судей. Однако в итоге на конкурс не поехала, поскольку не смогла договориться о приемлемых для себя условиях контракта с НОТУ.