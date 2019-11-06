Три человека погибли в ДТП во Львовской области на трассе "Львов - Луцк". Авария произошла около 19:30 5 ноября между селами Сабанивка и Стоянив в Радеховском районе. Об этом на своей странице в соцсети сообщает региональная Нацполиция.

В аварии столкнулись автомобили "Skoda Rapid", которым управлял 32-летний житель города Луцк Волынской области, и "Citroen C-Crosser", за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района. В результате столкновения водитель и двое пассажиров "Skoda", жители города Луцк в возрасте 34-х и 38-ми лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель "Citroen" с телесными повреждениями госпитализирован.

Полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение". Статья предусматривает наказание - до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Фото: facebook.com

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