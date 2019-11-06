В среду, 6 ноября, в Загребе на стадионе "Максимир" пройдет встреча Шахтера с местным Динамо в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Стартовый свисток арбитра Феликса Брыхта прозвучит в 22:00 по Киеву. Накануне переди игрой "горняки" провели традиционную тренировку, которая длилась около часа и прошла под дождем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После разминки подопечные Луиша Каштру устроили двустороннюю игру.

Поле "Максимира" находится в удовлетворительном состоянии. Игроки "Шахтера" были улыбчивыми перед важнейшей для себя игрой группового этапа Лиги Чемпионов текущего сезона.

Фото: shakhtar.com

Как сообщала "Страна", на игру с загребским Динамо "горняки" полетели без трех футболистов.

Напомним, где сегодня смотреть матч Динамо - Шахтер. Его покажут в Украине на телеканале "Футбол 2" и России на "Матч Игра".