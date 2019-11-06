Сегодня президент Владимир Зеленский приедет в Харьков, чтобы представить нового губернатора Алексея Кучера.

"Страна" уже описывала, кто такой Алексей Кучер и с какими центрами силы в Киеве и в самом Харькове он связан.

"Это человек Арсена Авакова. Одна из главных задач, которая перед ним ставится - ослабить позиции мэра Харькова Кернеса перед местными выборами", - комментирует персону Кучера телеграм-канал "Политика Страны".

"И в этом интересы Авакова и Зеленского совпадают. Министр давно враждует с мэром, а Зе-команда хочет продвинуть на этот пост своего человека.

Как один из вариантов рассматривается выдвижение на мэра от "Слуги народа" самого Кучера. Но это ещё пока "сырой" вариант. Ведь непонятно, как новый губернатор себя покажет.

Но у Кернеса, очевидно, эту угрозу понимают, а потому Кучеру предстоит на новом посту весьма веселая жизнь в формате политического ол инклюзив - сливы компромата, акции протеста, скандалы и подставы", - говорится в сообщении канала.

В конце октября, у дома нардепа Кучера сожгли авто.

Ранее Алексей Кучер объяснял "Стране", почему Кабмин внезапно передумал одобрять его кандидатуру на должность харьковского губернатора.