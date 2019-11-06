Обвиняемый в госизмене главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", выписан из больницы, но при этом он не приедет в Киев на заседание суда 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова, - Ред.), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться (в Киеве, - Ред.). Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся", - заявил Кирилл Вышинский.

Адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что не пока не знает, действительно ли Вышинский выписан из больницы. Сам защитник будет присутствовать на заседании суда.

"Заседание назначено на сегодня на 13:00 в Подольском суде Киева. То, что Кирилл Вышинский выписан из больницы, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сегодня еще с ним не общался. По состоянию на вчера он еще был в больнице", - сказал адвокат.

Также он добавил, что если Вышинский не сможет явиться в суд, то он будет ходатайствовать о переносе рассмотрения его дела, учитывая состояние его здоровья. Но при этом заседания не будут переносить вечно и если здоровье Вышинского не позволит ему прибывать в Киев, то адвокат будет просить суд о возможности видеосвязи. Доманский уверяет, что Вышинский не избегает суда, а наоборот хочет, чтобы "это дело не останавливалось, а двигалось дальше, поскольку настроен получить оправдательный приговор".

Ранее "Страна" писала о том, что Путин ввел Вышинского в состав Совета по правам человека.

Также мы сообщали, что Кирилла Вышинского назначили исполнительным директором ИА "Россия Сегодня".