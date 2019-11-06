На канале ICTV вышел сюжет о том, "как украинцы на востоке изменили отношение к войне". В нем сообщалось, что корреспондент канала Владислав Круглов опросил 150 человек. Один из опрошенных эмоционально рассказал, что до появления "заукраинцев" была тишина и покой".

История получила продолжение, когда сам журналист на своей странице в соцсети выложил полное видео, на котором житель Рубежного спорит с ним и попросил обратить на него внимание СБУ, полиции, активистов, военных и президента. А также назвал мужчину, которого опрашивал, "быдлом".

Позже он удалил свой пост, но его уже начали обсуждать в сети. "Страна" разбирала этот случай.

Как житель Рубежного поспорил с журналистом

В сети появилось 7-минутное видео, на котором журналист ICTV поспорил с местным жителем во время опроса. Приводим полный текст их беседы.

"Поддерживаете ли вы, что сейчас отвод войск происходит на Донбассе?" - задал он вопрос.

- Ну, по-моему, только дебил может это не поддерживать. Конкретный конченый дебил может сказать, что их отводить нельзя. Это люди без чести, совести. Просто зарабатывают на этом деньги и кричат. Вот они зарабатывают на войне, - им нужна война. Вот так.

- А какой бы выбор сделала Рубежное, если бы сейчас случилось то, что случилось в 2014-м?

- Я думаю, если бы Рубежное знало, что будет дальше, то Рубежное встало бы и ушло на ту сторону сразу, чтобы вот этого бардака не видеть. Как-то так. Или вам нравится, что происходит? Этот беспредел полный. Полицаи вообще нулевые, только форму надели, а содержание еще хуже стало. Ну, как, вам нравится это?

- Я вас про войну спрашиваю.

- А я про что рассказываю? Или вы думали, я вам рассказываю про Марс?

- Я вас просто спрашиваю, что бы сейчас Рубежное выбрало – Россию или Украину?

- А при чем тут Россия? Давай сразу начнем, что Россия тут не при чем. Ты был здесь в 2014-м году? Сколько людей было за Украину? Я тоже здесь был. Вывели из интерната инвалидов специально. Рубежное – территория Украины, но ты же понимаешь, у нас с тобой Украина разная. У тебя фашистская Украина – у меня нормальная Украина. У нас в городе была тишина, покой. Когда какие-то праздники – милиция ходила только дорогу перекрывала. А сейчас стоят дебилы с автоматами. Ты считаешь это порядок? До появления этих, ну как ваших, "заукраинцев", у нас была тишина и покой. А бардак был там. У нас люди на работу ходили, а там за бабки ходили на митинги. Или не так? Или ты скажешь люди пошли в порыве, чтобы сместить … кого? Люди оказались в итоге глубоко-глубоко. Или я не прав, ты видишь что-то хорошее?

После этого началась перепалка. Журналист ответил, что не обязан отвечать. Но затем начал приводить аргументы.

- В Украине за 5 лет создали армию, которой не было.

- А она сейчас есть? … Ты почему не в армии? Потому что ты трус, скорее всего. Дальше что после армии. Пенсионеры как живут? Экономика?… При чем тут "ЛНР"? Вы развалили страну, а теперь ты говоришь, а если б "ЛНР" была. Ты был в "ЛНР"? Ты видел российские войска? От кого люди прятались в подвалах? От украинской артиллерии. И ты сам это прекрасно знаешь, если ты тут был. Здесь войск нет вообще никаких.

Журналист попытался отойти и прервать интервью.

- Значит, ты оказался просто трепло. Я знаю, что ты вырежешь это. Тогда убирай все. Потому, что ты говоришь, "вот здесь была оккупация", значит тебя здесь не было. И ты просто бла-бла-бла. И сейчас начнешь грязь лить, мол "вот человек сказал, он плохой". Тебя здесь не было, ты ничего не видел, но ты брехню несешь, мол "я борец информационного фронта".



Здесь вообще никого не было, вообще! Заходил, кто хотел. Те приезжали за сигаретами, те приезжали за сигаретами. А ты говоришь была оккупация. В зарубежных сводках написали, что бои были 4 дня. Тут вообще ни одного выстрела не было. Две украинские мины на кладбище прилетели, разворотили могилы. Ты правды боишься? А что бы ее не боятся – поездь туда. Покажи, как там, как там. И тогда будет правда. Есть поговорка "чем дальше в лес, тем толще партизаны". Чем дальше от линии фронта – тем больше российских войск почему-то. И самое главное, в Киеве лучше нас знают, как тут воюют.

"Реальное быдло". Заочная ответка от журналиста

Сюжет "Больше не хотим ЛНР! Как украинцы на востоке изменили отношение к войне" вышел в эфир ICTV 4 ноября. В подводке сообщалось, что Факты ICTV провели опрос в Севердонецке, Лисичанске и Рубежном. У людей спрашивали освободились ли они от пророссийских настроений, видят ли себя в составе Украины или тайком мечтают о дружбе с Россией. Среди опрошенных были и фрагменты с поспорившим с журналистом местным жителем.

В этот же день автор сюжета прокомментировал его на своей странице в Facebook, назвав таких, как его оппонент на видео, "реальным быдлом": "70 на 30 - так я оценил настроения людей на востоке после опроса более 150 человек в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Большинство - 70% проукраинские, 30% ярые сепаратисты! Мнение меняется, но не так быстро как хотелось бы. Кстати, обратите внимание на тот контингент который выступает за отделение от Украины или федерализации ... Простите, пьяницы или реальное быдло, которое даже на "ТЫ" переходит не поздоровавшись!"

А чуть позже журналист сам выложил полный фрагмент с опросом спорщика и сопроводил его постом. В нем он призвал СБУ заняться мужчиной на видео и попросил прислать информацию о жителе Рубежном в личку, если кто-то его узнает, чтобы не дать таким людям высказываться.

"Мои родные, хочу вам показать полный фрагмент интервью. Без нарезок и монтажа. Рубежное. Начало октября 2019 года. Я провожу опрос людей, чтобы узнать, изменились ли настроения на востоке за почти 6 лет войны... И тут!!! Не знаю, как зовут этого любителя "Русского мира", он не представился" - посвятил ему пост журналист. Он добавил, что его знакомые рассказали, что этот мужчина принимал участие в пророссийских митингах в 2014 году.

"Знаете, мне досадно было слышать в свой адрес то, что я якобы лгу о своем присутствии в Рубежном летом 2014-го. По сути, не хвастаюсь, поскольку среди вот таких дебилов приходилось просто выживать. Досадно, как он о всех нас, тех, кто за Украину, высказывается. Как из его грязного рта льется мусор в сторону военных...!" - написал журналист.

Он добавил, что при Порошенко не было наказанных за сепаратизм. И что будет благодарен. если на таких "патриотов" обратит внимание СБУ, активисты, органы госвласти, сам президент. военные, журналисты и полиция.

"Не дадим таким людям и дальше высказываться в Украине. Вот так!" - написал Круглов и попросил сделать известным мужчину на видео и расширить пост, а ему прислать в личку информацию о его оппоненте. "Сделаем сепаратиста известным, ведь он так хотел, чтобы его показали!" - резюмировал журналист. В тэгах он указал СБУ, полицию, президента.

Правда, спустя время Круглов пост удалил. Но саму ситуацию уже начали обсуждать в сети.

Что пишут соцсети

Журналист Дмитрий Василец написал, что "журналист" ICTV побежал сдавать в СБУ гражданина Украины за неугодный его душевной конструкции комментарий, который он сам и попросил".

"Ни для кого не секрет, что в основном конфликт на Донбассе разожгли с экранов телевизоров журналисты и представители одиозного и маргинального агрессивного меньшинства, причем как показала практика с целью банальной наживы и разграбления страны в угоду заграничных бенефициаров конфликта на Донбассе.

Вашему вниманию представляю "журналиста" пинчуковского телеканала ICTV, который побежал сдавать в СБУ гражданина Украины за неугодный его душевной конструкции комментарий, который он сам и попросил!

Это более чем наглядно демонстрирует "журналистские стандарты" данного телеканала и качество людей которые там работают, включая и естественно собственника.

Если у кого-либо есть контактные данные этого мужика на видео, сбросьте пожалуйста, хочу проконтролировать чтоб черти с СБУ не начали заниматься фигней. И если вдруг начнут, чтоб быстро и сильно об этом пожалели…" - написал Василец.

"Рубежное. Луганская область. Тот момент, когда журналист хотел взять интервью у местного жителя, но что-то пошло не так" - написал журналист Вячеслав Чечило.

В комментариях он поинтересовался, как собираются жить в единой стране с таким отношением друг к другу.

"Чем дальше от фронта, тем больше воюют. Ты здесь не был, но знаешь лучше меня, что здесь было. Красиво умыл тупого пропагандиста ictv" - написал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.