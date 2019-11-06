Сегодня, 6 ноября, встречу Лиги чемпионов между загребским Динамо и донецким Шахтером рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Об этом сообщает канал Футбол 1.

Помогать 44-летнему рефери будут Марк Борщ и Штефан Лупп, а четвертым арбитром станет Свен Яблонски.

Феликс Брых уже трижды пересекался с дончанами, однако последний раз это случилось восемь лет назад. Тогда немец отсудил игру Шахтера и Порту (1:2) в Лиге чемпионов 2011/2012 и показал красные карточки Ярославу Ракицкому и Дмитрию Чигринскому. Предыдущие встречи дончан с Брыхом были куда приятнее. Немец зафиксировал победу над Марселем (2:0) в чемпионском сезоне Кубка УЕФА 2008/2009. А через год дончане с тем же арбитром обыграли дома Брагу (2:0) в групповом раунде ЛЧ 2010/2011.

Последним матчем Брыха с участием украинской команды стала встреча сборной Украины с Хорватией в отборе на ЧМ-2018. Тогда подопечные Андрея Шевченко уступили дома будущим вице-чемпионам мира (0:2) и лишились возможность сыграть на Мундиале.

Как сообщала "Страна", на пресс-конференции наставник "горняков" Луиш Каштру назвал факторы, которые могут помочь победить загребского "Динамо".

Также стало известно, что на игру с загребским Динамо "горняки" полетели без Евгения Коноплянки, Манора Соломона и Андрея Борячука. С первых минут встречи могут выйти Тете, хорошо проявивший себя в игре с "Карпатами" и Додо, оформивший голевую передачу в харьковской встрече.

Напомним, что накануне состоялись встречи первого дня 4 тура Лиги чемпионов.