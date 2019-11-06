В Киеве на Броварском проспекте ограничат движение транспорта почти на неделю. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации (КГГА).

Уточняется, что ограничение будет действовать в период с 6 по 12 ноября.

"На путепроводе на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта начинается ремонт консольной части тротуара. Чтобы меньше влиять на трафик с 08:00 до 14:00 работы будут выполнять в направлении Броваров. А с 14:00 до 20:00 - в направлении центра", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

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