Кабмин принял решение сократить 1 770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом на своей странице в соцсети написал министр Дмитрий Дубилет, отмечая, что это решение было непростым. По его словам, также будут освобождены и переданы в аренду или для приватизации 281 объект недвижимости.

"Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной.

Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень", - говорится в сообщении.

По словам Дубилета, Кабмин планирует упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - добавил министр.

Фото: facebook.com

Напомним, недавно министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет стал новым главой Государственной службой статистики.

Также мы сообщали, что Дубилет предложил всем министерствам переехать в здание на Грушевского, а их помещения продать.