В понедельник, 11 ноября, на сайте AliExpress состоится одна из главных распродаж года - скидки ко Всемирному дню шопинга. Торговая площадка обещает скидки до 70-90% и предлагает воспользоваться купонами, чтобы получить бонусы. Узнали как подготовиться к распродаже, как сэкономить максимально и когда именно она начнется.

Что нужно знать о распродаже на Алиэкпресс

Несмотря на то, что крупнейшая распродажа начнется только 11.11, предзаказ начал действовать на две недели раньше. Это значит, что цены со скидкой продвинутые шоперы увидели уже с 28 октября.

Продолжительность распродажи: с 10:00 11 ноября – по 09:59 13 ноября по киевскому времени.

На автотовары предоставляется скидка 48%, на нижнем белье и костюмах можно сэкономить 44%, мамам и детям - 20% скидки, на товары рубрики "спорт и отдых" - 52% скидка, игрушки и хобби - 68%, дом и питомцы - 59%.

Ассортимент товаров по скидке впечатляет: от одежды и спортивных товаров до обуви и цифровой и компьютерной электроники, кухонных принадлежностей, гаджетов и мебели для дома и сада; сайт буквально завален предложениями о продаже бижутерии и ювелирных изделий, косметики и парфюмерии, детских игрушек и многого другого.

И без того разгоряченным фанатам шопинга будет сложно устоять от соблазна, чтобы не купить хоть что-то, поэтому эксперты советуют взвешивать все "за" и "против" перед тратами.

Как подготовится к глобальной распродаже

Специалисты советуют продумать масштабные покупки заранее. На досуге составить список с подробным описанием необходимого изделия (характеристики, включая цвет и размер). Можно "прицениться" к нужному вам товару на других торговых площадках и просчитать выгоду.

Вы можете добавить понравившийся товар в корзину заранее. Но в день распродажи 11.11 нужно действовать быстро и четко, учитывая то, что самые "вкусные" предложения быстро заканчиваются.

Используйте фильтры "Бесплатная доставка", "Рейтинг", "Лучший выбор", задайте цену. Так рисков купить плохой товар будет меньше.

Внимательно читайте описание товара. Цена ориентирована в зависимости от размера, цвета, количества. Возможно, набор кастрюль стоит дешево из-за того, что это маленького размера кухонная утварь. Читайте отзывы под товарами.

Для того, чтобы уберечь себя от необдуманных трат или найти просматриваемый товар после закрытия браузера лучше использовать кэшбэк (зарегистрироваться на payBack или MyCashBack). Нужно помнить, что товары из Китая доставляют в течение месяца. Каждый товар имеет свой трекинговый номер, по которому легко отслеживается посылка.

Как дополнительно увеличить скидку?

1. Скидки новичкам. Для того, чтобы стать участником распродажи нужно скачать приложение AliExpress на телефон или зарегистрироваться на сайте. Новым пользователям предоставляется подарок - дополнительные 5-10% к скидке или эксклюзивный купон на 51,38 грн на заказы от 77,07 грн.

2. Сайт предоставляет более $300 млн купонами. За каждый добавленный в корзину товар вы получите 5 монет Алиэкспресс (не больше 50 в день). Эти монеты обмениваются на купоны. Собирать монеты и обменивать их на бонусы лучше в мобильном приложении. Кроме того, каждый день с 28 октября на сайте идет "дождь из скидочных купонов", когда пользователю достаточно поймать и активировать их.

3. На странице Game Land с мини-играми тоже получаете купоны и бонусы.

Интересное о распродаже

AliExpress проводит распродажу во Всемирный день шопинга с 2009 года. Грандиозные скидки 11.11 стали торговой традицией компании.

11.11. - это непростой день. В Китае отмечают День холостяков, а название праздник получил из-за четырех единиц в дате, которые символизируют людей без пары. Этот молодежный праздник сделали днем интернет-покупок, так как известно, что одинокие мужчины не любят ходить по магазинам.

Не забывайте о Черной пятнице 2019, которая выпадает на 29 ноября, а значит, скидки продлятся до конца месяца.