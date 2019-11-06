В Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста (имя его полиция не называет - Ред.) и скрылись с места происшествия. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Харьковской области.

"5 ноября в 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю", - говорится в сообщении.

Уточняется что на место ЧП выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделения полиции.

Как сообщили в полиции, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Сотрудники полиции изучили место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента. Ведется поиск причастных к стрельбе людей.

Фото: hk.npu.gov.ua

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве неизвестные обстреляли скоростной трамвай.

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