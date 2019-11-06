6 ноября, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде проходят парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов.

По данным НСЖУ, каждый пятый день в Украине нападают на журналистов. За 10 месяцев 2019 года было зафиксировано 60 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. В октябре произошло четыре таких инцидента: два в Киеве, один на Волыни и один в Кировоградской области.

Журналисты "Страны" также не раз становились объектами агрессии. Несколько из них произошли за последние месяцы: наших корреспондентов на массовых акциях атаковали радикалы, угрожали им избиением и убийством в соцсетях.

А летом был совершен теракт, который пока не расследован: неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112".

Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинама, Сомали, Перу и Палестиной.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных. До сих пор не раскрыты дела об убийствах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Вадима Комарова, Павла Шеремета.

Начало слушаний в 12:00. В программе доклады депутатов, представителей МВД и Нацполиции, представителей ООН и Freedom House.

"Страна" следит за слушаниями. Материал обновляется.

Прямой эфир

13:05 Геращенко сказал, что он будет отвечать за коммуникацию между журналистами и МВД по вопросам нападений на сотрудников прессы.

Он заявил, что завтра на сайте МВД появится список дел по нападениям на журналистов и следователей, которые их ведут.

13:01 Выступает Антон Геращенко - представитель силового блока. Начал с общих слов о том, что надо защищать журналистов. "И эта воля у нас есть".

12:55 Ткаченко в новом законе про медиа предлагает накладывать санкции на СМИ, которые были убыточными на протяжении трех лет. Мол, они занимаются не бизнесом, а идеологическим влиянием.

Также он пригрозил телеканалам 112, NewsOne и Zik, напомнив, что их собственником уже занимается специальная следственная комиссия Рады. Каналы принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку - однопартийцу и соратнику Виктора Медведчука.

"Страна" уже рассказывала, что "Слуга народа" таким образом пытается зачистить телерынок под себя. Партию Зеленского в этом поддерживают у Ахметова и Порошенко. Детальнее об этом - в нашем материале.

12:54 Как и Бородянский, Ткаченко заговорил об ответственности журналистов за фейки, манипуляции, "потакание российской агрессии".

12:52 У микрофона глава гуманитарного комитета Александр Ткаченко, бывший директор 1+1. Предлагает создать специальное прокурорское подразделение при генпрокуроре Рябошапке и специальное следствие при главе МВД Авакове.

12:50 Медиаюрист Валерий Макеев перечисляет случаи, в которых полиция показывает нулевую эффективность в расследования. Говорит о случае убитого журналиста Вадима Комарова.

12:41 На трибуне Михаил Ткач из уже упомянутой программы "Схемы". Он перечисляет случаи нападения на их съемочную группу. Он говорит, что приговоров за препятствование журналисткой деятельности в Украине нет.

12:35 "Давайте поддерживать друг друга, но на основе ценностей и стандартов", - Романюк предлагает поддерживать не всех журналистов.

12:34 На слушания пришел глава Нацполиции Игорь Клименко и замглавы МВД Антон Геращенко.

Фото Натальи Влащенко

12:33 "Украинские журналисты не могут работать на неподконтрольных территориях", - Романюк.

12:31 У микрофона глава "Института массовой информации" Оксана Романюк. Это ее структура называла "недостоверными" рецепты супа и тыквенной каши, которые выходили в украинских СМИ.

12:27 Выступает глава НСЖУ Сергей Томиленко. "Сначала безопасность - а потом пугайте уголовной ответственностью", - ответил он Бородянскому, напоминая, что нападения на прессу не прекращаются. "Каждые пять дней в Украине бьют или проявляют агрессию к журналистам".

12:25 Министр также заявил, что будет законодательно оформлено понятие "манипулирование информацией" и уголовная ответственность за него. Каким образом это защищает права журналистов - а это и есть тема слушаний - непонятно. Скорее всего речь пойдет об ограничениях, которые налагаются на медиа.

12:23 Бородянский в самом начале своей речи заявил, что нужно вводить ответственность за обнародование персональных данных журналистов. И привел пример истории с программой "Схемы" Радио Свобода. Ее уличил в слежке за собой юрист Андрей Портнов. Он у себя в телеграм-канале опубликовал номера машин, которые за ним следят.

То есть министр считает это нападением на журналистов.

При этом он не упоминает сайт "Миротворец", который уже несколько лет публикует личные данные в том числе и журналистов, которых считает "врагами Украины".

12:22 Глава НСЖУ Сергей Томиленко в Раде.

12:21 Слово взял гуманитарный министр Владимир Бородянский.

12:19 Сущенко требует усложнить привлечение журналистов к уголовной ответственности по профессиональным признакам.

12:16 На трибуну после Шуфрича вышел экс-заключенный Роман Сущенко, который работает в агентстве "Укринформ". Он говорит в основном о нарушениях прав журналистов на территориях "ДНР" и "ЛНР" или в России.

12:15 Специальный корреспондент "Страны" Олеся Медведева сегодня также выступит с трибуны.

"Парламентские слушания "Безопасность журналистской деятельности в Украине: состояние, проблемы и пути решения".

Сижу в сессионном зале в первом ряду. Мое выступление одно из последних, но его точно запомнят надолго", - пишет Медведева в Facebook.

12:13 Шуфрич говорит, что в ЕС любые атаки на журналистов со стороны чиновников заканчиваются судебными победами представителей прессы.

12:09 Выступает глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Он зачитывает официальный доклад комитета. "Украинские законы защищают журналистов, но лишь на бумаге... Я требую, чтобы за препятствование деятельности журналистов было суровое наказание"

12:06 Вице-спикер Елена Кондратюк рассказывает о регламенте слушаний. Для докладов предоставят до 5 минут, для выступлений - до 3 минут, далее подведут выводы. Силовикам разрешат выступать до 10 минут, также им можно будет задавать вопросы.

12:02 Слушание начали с минуты молчания.

11:55 Организатор сегодняшних слушаний - Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.

11:50 Глава НСЖУ Сергей Томиленко в эфире телеканала "Рада" сказал, что, к сожалению, прошлая власть не была заинтересована в том, чтобы изменить ситуацию. Также он сообщил, что за прошлый год на 50% увеличилось количество нападений на журналисток. Причем часть нападений произошли в прямом эфире.

11:30 Ожидается, что на парламентские слушания по общей теме безопасности работы журналистов сегодня будет вынесено дело убитого журналиста и писателя Олеся Бузины.

11:10 Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что НСЖУ требовал назначить слушания больше двух лет. Первое письмо отправили в Комитет по вопросам свободы слова 20 июля 2017 года, в день первой годовщины по убийству Павла Шеремета. Но только 18 сентября 2019 года депутаты проголосовали за проведение парламентских слушаний по теме безопасности работы журналистов.