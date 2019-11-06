Слушания по поводу ситуации с журналистами в Верховной Раде 6 ноября
Слушания по поводу ситуации с журналистами в Верховной Раде 6 ноября

6 ноября, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде проходят парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов.

По данным НСЖУ, каждый пятый день в Украине нападают на журналистов. За 10 месяцев 2019 года было зафиксировано 60 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. В октябре произошло четыре таких инцидента: два в Киеве, один на Волыни и один в Кировоградской области.

Журналисты "Страны" также не раз становились объектами агрессии. Несколько из них произошли за последние месяцы: наших корреспондентов на массовых акциях атаковали радикалы, угрожали им избиением и убийством в соцсетях. 

А летом был совершен теракт, который пока не расследован: неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112". 

Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинама, Сомали, Перу и Палестиной.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных. До сих пор не раскрыты дела об убийствах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Вадима Комарова, Павла Шеремета.

Начало слушаний в 12:00. В программе доклады депутатов, представителей МВД и Нацполиции, представителей ООН и Freedom House.

"Страна" следит за слушаниями. Материал обновляется.

Прямой эфир

13:05  Геращенко сказал, что он будет отвечать за коммуникацию между журналистами и МВД по вопросам нападений на сотрудников прессы. 

Он заявил, что завтра на сайте МВД появится список дел по нападениям на журналистов и следователей, которые их ведут. 

13:01  Выступает Антон Геращенко - представитель силового блока. Начал с общих слов о том, что надо защищать журналистов. "И эта воля у нас есть". 

12:55  Ткаченко в новом законе про медиа предлагает накладывать санкции на СМИ, которые были убыточными на протяжении трех лет. Мол, они занимаются не бизнесом, а идеологическим влиянием. 

Также он пригрозил телеканалам 112, NewsOne и Zik, напомнив, что их собственником уже занимается специальная следственная комиссия Рады. Каналы принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку - однопартийцу и соратнику Виктора Медведчука. 

"Страна" уже рассказывала, что "Слуга народа" таким образом пытается зачистить телерынок под себя. Партию Зеленского в этом поддерживают у Ахметова и Порошенко. Детальнее об этом - в нашем материале.

12:54  Как и Бородянский, Ткаченко заговорил об ответственности журналистов за фейки, манипуляции, "потакание российской агрессии". 

12:52  У микрофона глава гуманитарного комитета Александр Ткаченко, бывший директор 1+1. Предлагает создать специальное прокурорское подразделение при генпрокуроре Рябошапке и специальное следствие при главе МВД Авакове. 

12:50  Медиаюрист Валерий Макеев перечисляет случаи, в которых полиция показывает нулевую эффективность в расследования. Говорит о случае убитого журналиста Вадима Комарова. 

12:41  На трибуне Михаил Ткач из уже упомянутой программы "Схемы". Он перечисляет случаи нападения на их съемочную группу. Он говорит, что приговоров за препятствование журналисткой деятельности в Украине нет. 

12:35  "Давайте поддерживать друг друга, но на основе ценностей и стандартов", - Романюк предлагает поддерживать не всех журналистов. 

12:34  На слушания пришел глава Нацполиции Игорь Клименко и замглавы МВД Антон Геращенко. 

Фото Натальи Влащенко

12:33  "Украинские журналисты не могут работать на неподконтрольных территориях", - Романюк. 

12:31  У микрофона глава "Института массовой информации" Оксана Романюк. Это ее структура называла "недостоверными" рецепты супа и тыквенной каши, которые выходили в украинских СМИ. 

12:27  Выступает глава НСЖУ Сергей Томиленко. "Сначала безопасность - а потом пугайте уголовной ответственностью", - ответил он Бородянскому, напоминая, что нападения на прессу не прекращаются. "Каждые пять дней в Украине бьют или проявляют агрессию к журналистам". 

12:25  Министр также заявил, что будет законодательно оформлено понятие "манипулирование информацией" и уголовная ответственность за него. Каким образом это защищает права журналистов - а это и есть тема слушаний - непонятно. Скорее всего речь пойдет об ограничениях, которые налагаются на медиа. 

12:23  Бородянский в самом начале своей речи заявил, что нужно вводить ответственность за обнародование персональных данных журналистов. И привел пример истории с программой "Схемы" Радио Свобода. Ее уличил в слежке за собой юрист Андрей Портнов. Он у себя в телеграм-канале опубликовал номера машин, которые за ним следят. 

То есть министр считает это нападением на журналистов.

При этом он не упоминает сайт "Миротворец", который уже несколько лет публикует личные данные в том числе и журналистов, которых считает "врагами Украины". 

12:22  Глава НСЖУ Сергей Томиленко в Раде. 

12:21  Слово взял гуманитарный министр Владимир Бородянский. 

12:19  Сущенко требует усложнить привлечение журналистов к уголовной ответственности по профессиональным признакам. 

12:16  На трибуну после Шуфрича вышел экс-заключенный Роман Сущенко, который работает в агентстве "Укринформ". Он говорит в основном о нарушениях прав журналистов на территориях "ДНР" и "ЛНР" или в России. 

12:15  Специальный корреспондент "Страны" Олеся Медведева сегодня также выступит с трибуны. 

"Парламентские слушания "Безопасность журналистской деятельности в Украине: состояние, проблемы и пути решения". 

Сижу в сессионном зале в первом ряду. Мое выступление одно из последних, но его точно запомнят надолго", - пишет Медведева в Facebook.

 

12:13  Шуфрич говорит, что в ЕС любые атаки на журналистов со стороны чиновников заканчиваются судебными победами представителей прессы. 

12:09 Выступает глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Он зачитывает официальный доклад комитета. "Украинские законы защищают журналистов, но лишь на бумаге... Я требую, чтобы за препятствование деятельности журналистов было суровое наказание"

12:06 Вице-спикер Елена Кондратюк рассказывает о регламенте слушаний. Для докладов предоставят до 5 минут, для выступлений - до 3 минут, далее подведут выводы. Силовикам разрешат выступать до 10 минут, также им можно будет задавать вопросы.

12:02 Слушание начали с минуты молчания.

11:55 Организатор сегодняшних слушаний - Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.

11:50 Глава НСЖУ Сергей Томиленко в эфире телеканала "Рада" сказал, что, к сожалению, прошлая власть не была заинтересована в том, чтобы изменить ситуацию. Также он сообщил, что за прошлый год на 50% увеличилось количество нападений на журналисток. Причем часть нападений произошли в прямом эфире.

11:30 Ожидается, что на парламентские слушания по общей теме безопасности работы журналистов сегодня будет вынесено дело убитого журналиста и писателя Олеся Бузины.

11:10 Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что НСЖУ требовал назначить слушания больше двух лет. Первое письмо отправили в Комитет по вопросам свободы слова 20 июля 2017 года, в день первой годовщины по убийству Павла Шеремета. Но только 18 сентября 2019 года депутаты проголосовали за проведение парламентских слушаний по теме безопасности работы журналистов

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