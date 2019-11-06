В Киеве отменены несколько утренних рейсов столичных электричек. Как сообщается на сайте компании "Киевпастранс", отмена произошла из-за актов вандализма.

"В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - говорится в сообщении.

Отметим, что акты вандализма по отношению к электричкам - не редкость. В частности, громкий инцидент произошел на перегоне между станциями "Сырец" и "Вышгородская" 30 июля 2018 года. Тогда группа дебоширов остановила поезд, разрисовала вагоны краской и забросала людей камнями. Вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в то время, когда в вагонах находились не только взрослые, но и дети.

Также "Страна" писала о том, что 27-летний вандал, забросавший камнями электричку в Киеве, оотделался условным сроком.