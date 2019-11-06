Сегодня, 6 ноября, донецкий Шахтер сыграет на выезде с загребским Динамо в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал о том, в каком настрое его команда подошла к важному поединку. Об этом передает пресс-служба Шахтера.



- Этот матч - самый важный для Шахтера осенью?



- Эта игра очень важна, ведь она следующая. Мы всегда рассматриваем ближайший матч как самый важный. У обеих команд по четыре очка. На 90% выход в 1/8 финала зависит от этого поединка, однако пока совсем ничего не решено ни для нас, ни, кстати, для Аталанты.

- В Загреб не прилетели Коноплянка и Соломон. Как они себя чувствуют? Кто усилит Шахтер со скамейки запасных?



- Все ребята, которые выходили на замену в течение сезона, вносили свой вклад в игру и усиливали нашу команду. Коноплянка и Соломон травмированы, они остались в Киеве. Впрочем мы привезли шесть атакующих футболистов, которые могут достойно себя проявить, по меньшей мере трое будут на скамейке запасных. Кого потребует игра, того и выпустим. Думаю, нам не следует зацикливаться только на атакующих игроках, мы доверяем всем поголовно. Каждый проявляет себя прекрасно.

- Встреча в Харькове завершилась со счетом 2: 2. Видите ли вы, благодаря чему можно обыграть Динамо на их поле?



- Стиль игры - наше главное оружие. Мы ни в коем случае не будем отходить от него. Постараемся продемонстрировать тот футбол, который демонстрировали на протяжении всего сезона как в Лиге чемпионов, так и в украинском чемпионате. Главное, найти пути, чтобы вскрыть оборону соперника, хорошо сыграть в атаке и безопасно у своих ворот. В каждом матче важны четыре составляющие: техника, тактика, психология и физика. Двух или трех недостаточно - нужны все. У нас огромное желание пройти дальше, потому отдадим все свои силы и попытаемся показать четыре этих аспекта.

- Что за повреждения у Коноплянки и Соломона? Когда они вернутся на поле?



- Этот вопрос в компетенции медицинского департамента. Знаю, что в них мышечные травмы, из-за которых ребята пропустят некоторое время. Думаю, сегодня можно больше говорить о тех, кто прибыл с нами в Хорватию и готов играть.

- Немецкий арбитр Брих врезался в память болельщикам Шахтера тем, что может достаточно жестко оценивать любые эпизоды и принимать смелые решения. Вы разбирали работу этого рефери? Говорили футболистам быть осторожнее, тем более что первый поединок выдался довольно контактным?



- Перед матчем меня совсем не интересует судейство. Я готовлю к игре свою команду, и именно по ней все мои мысли, а также относительно соперника. А как готовится к поединку бригада арбитров, совсем не беспокоит. Считаю, что мы должны думать о тех вещах, которые находятся под нашим контролем. Есть определенный принцип: я полностью доверяю судейству.

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