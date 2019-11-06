На Земле 4,1 миллиарда человек подключены к интернету. Среди женщин интернетом пользуются 48%, а среди мужчин - 58%. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на отчет Организации Объединенных Наций.

"По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету людей выросло на 5,3 % по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, за 10 лет (2009-2019) количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли до 53,6%.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий – в Африке (28,2%).

Без интернета остается около 3,6 миллиарда человек. Большинство из них проживают в наименее развитых странах.

"Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин - 58%. Самая большая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в исследовании.

Ранее "Страна" писала о том, что Apple предупредил, что устаревшие iPhone и iPad будут отключены от Интернета.

Также мы сообщали, что Freedom House признал Украину "частично свободной" страной в интернете.