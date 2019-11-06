В Запорожье маршрутка сбила 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе и уехала с места ЧП. Инцидент произошел вечером 5 ноября на проспекте Соборном и попал на видео. От удара парня отбросило в сторону, но он смог подняться на ноги. Вероятно, он серьезно не пострадал. На видео можно рассмотреть, как остановившаяся маршрутка уехала сразу после того, как парень встал на ноги. Скорую помощь для пострадавшего вызвали прохожие, сообщает "Акцент".

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Патрульные задержали водителя маршрутки на соседней улице.

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